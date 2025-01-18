Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasında
Erzurum'un Tortum ilçesinde yerleşim yerine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Erzurum'un Tortum ilçesinde yerleşim yerine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kentte etkili olan dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.
Aç kalan 6 kurt, yiyecek bulmak için ilçeye bağlı kırsal Dikmen Mahallesi'ne indi.
Mahalledeki bir bahçede ilerleyen kurtlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde kurtların bahçenin içinde ilerlemesi ve etrafı incelemesi yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.