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        Erzurum'da iki araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:46 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:52
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        Erzurum'da iki araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Mahmut Albayrak idaresindeki 53 ABJ 472 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Tortum kara Karagöbek mevkisinde, İsmail Bünyamin Erdem yönetimindeki 25 AED 958 plakalı SUV araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari araçtaki Faruk İlhan olay yerinde, Yusuf Talha İlhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yaralılar, Mukaddes Erdem, Ercan Aydın ile sürücü Mahmut Albayrak, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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