AK Parti Erzurum Milletvekili Öz, sporcuları ziyaret etti
AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, boksla ilgilenen sporcularla bir araya geldi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, boksla ilgilenen sporcularla bir araya geldi.
Milletvekili Öz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri İl Müdürü Erdoğan Dönmez, Palandöken İlçe Spor Müdürü Metin Günay ve Yakutiye İlçe Spor Müdürü İkram Sönmez'le Palandöken Spor Salonu'ndaki boksörlerle buluştu.
Haftada 6 gün antrenman yapan sporculara başarı dileklerinde bulunan Öz ve beraberindekiler, antrenör Ahmet Dursunoğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.