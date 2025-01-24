AK Parti Erzurum Milletvekili Öz, sporcuları ziyaret etti

Milletvekili Öz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri İl Müdürü Erdoğan Dönmez, Palandöken İlçe Spor Müdürü Metin Günay ve Yakutiye İlçe Spor Müdürü İkram Sönmez'le Palandöken Spor Salonu'ndaki boksörlerle buluştu.

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