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        Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt göreve başladı

        Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı iken Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Serkan Karakurt, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:53
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        Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt göreve başladı
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        Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı iken Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Serkan Karakurt, görevine başladı.

        Önceki bölge müdürü Oktay Ayatay, makamda düzenlenen törende, görevi Karakurt'a devretti.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1979'da doğan Karakurt, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Kütahya, Ankara, Bursa, Eskişehir'de çeşitli görevlerde bulundu.

        Son olarak Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcılığı yapan Karakurt, Tarım ve Orman Bakanlığınca Erzurum Orman Bölge Müdürü olarak atandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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