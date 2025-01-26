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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 26.01.2025 - 13:18
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Gece termometrelerin sıfırın altında 11 dereceyi gösterdiği Erzurum'da aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

        Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, bazı sürücüler araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttü.

        Şenkaya ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla Akşar bölgesi beyaza büründü.

        - Ardahan

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

        Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

        - Kars

        Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Soğuk havanın etkisiyle Kars Kalesi eteklerinden geçen Kars Çayı buzla kaplandı.

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