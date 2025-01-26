Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Şenkaya ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla Akşar bölgesi beyaza büründü.

Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, bazı sürücüler araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttü.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

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