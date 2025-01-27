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        Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı'da kar ve soğuk hava etkili oldu

        Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:59 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:07
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        Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı'da kar ve soğuk hava etkili oldu
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        Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Erzurum'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

        Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ölçüldü.

        - Kars

        Kars'ta gece yağan kar sonrası soğuk hava ve sis etkili oldu.

        Ağaçlar ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte, yoğun sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

        Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

        Vatandaşlardan Muhammed Karabağ, AA muhabirine, soğuk havaların etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Son günlerde Sarıkamış'ta havalar çok soğuk, dün gecede bayağı soğuktu, gördüğünüz gibi her taraf kırağı." dedi.

        - Ardahan

        Gece termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği Ardahan'da da aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

        Soğuk hava ile kar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

        Yüzeyi donan Çıldır Gölü'ne gelenler, soğuk havaya rağmen atlı kızakla buz üzerinde gezinti yaptı.

        - Ağrı

        Ağrı'da ise soğuk hava ve sis etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının eksi 10 derece ölçüldüğü ve hafif kar yağışının etkili olduğu kentte, sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Hamur ilçesinde ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı, bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini battaniye ve brandalarla örttü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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