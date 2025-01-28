Erzurum'da geçen yıl ambulans helikopterle 426 vakaya müdahale edildi

Kentte ayrıca 2024 yılında 10 bin 178 doğum gerçekleşti.

Bu süreçte Erzurum Şehir Hastanesinde günlük ortalama 10 bin 500 hasta muayene, 170 hasta ameliyat edildi.

Bu kapsamda 10 bin 200 personelle hizmet sunulan kentte, 543 uzman hekim bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünün 2024 faaliyet raporu açıklandı.

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