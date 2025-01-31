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        Erzurum'da geçen yıl 61 insan kaçakçısı tutuklandı

        Erzurum'da geçen yıl 1074 düzensiz göçmen yakalandı, 61 insan kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 13:37 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:06
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        Erzurum'da geçen yıl 61 insan kaçakçısı tutuklandı
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        Erzurum'da geçen yıl 1074 düzensiz göçmen yakalandı, 61 insan kaçakçısı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1'i ziyaret edip inceleme yaptı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Aşkale Geri Gönderme Merkezi 1 Müdürü Cihangir Demir, Vali Çiftçi'ye verdiği brifingde, düzensiz göçle mücadelenin kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeyen bir anlayışla sürdürüldüğünü söyledi.

        Demir, kentte güvenlik güçlerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl düzenlenen 146 operasyonda, farklı uyruklardan 1074 düzensiz göçmen yakalandığı bilgisini verdi.

        Operasyonlarda insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 272 şüpheliden 61'inin tutuklandığını, 41'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ve diğerlerinin de adli süreçlerinin devam ettiğini anlatan Demir, konuyla ilgili çalışmalarda 143 araca da el konulduğunu aktardı.

        Demir, Mobil Göç Noktası araçlarının düzensiz göçle mücadelede etkin rol aldığına vurgu yaparak, 8 Ocak 2023'den beri kentte hizmet veren araçlarda 2931 yabancının kimlik kontrolü ve parmak izi sorgulamasının yapıldığını ve bu kontrollerde 20 düzensiz göçmenin tespit edildiğini bildirdi.

        Ziyarette, Vali Çiftçi'ye Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Müftüsü Rüstem Can, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve Aşkale Geri Gönderme Merkezi 2 Müdürü Hakan Kaya eşlik etti.

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