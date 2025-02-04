Erzurum Acil Çağrı Merkezi'ne 2024'te yapılan ihbarların yüzde 21,2'si asılsız çıktı

Erzurum'da geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 841 bin 291 çağrının yüzde 21,2'si asılsız olarak kayda geçti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, geçen yıl merkeze gelen 841 bin 291 çağrının 455 bin 138'ini cevapladı.

Gelen çağrıların 246 bin 138'i sağlığa, 156 bin 443'ü emniyete, 23 bin 229'u jandarmaya, 25 bin 400'ü itfaiyeye, 1196'sı ormana, 2 bin 732'si de AFAD'a aktarıldı.

Çağrıların 455 bin 138 ile yüzde 54,1'inin gerçek olduğu bildirilen açıklamada, 178 bin 545 ile yüzde 21,2'sinin asılsız, 207 bin 608'inin de "anonsta kapanmış" olduğu ifade edildi.

Merkezdeki personellerin, çağrıya reaksiyon süresinin ise ortalama 1 saniye 30 salise olduğu belirtildi.