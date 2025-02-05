Erzurum'da geçen yıl farklı suçlardan yakalanan 607 şüpheli tutuklandı

Erzurum'da, geçen yıl polislerce düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan gözaltına alınan 15 bin 289 şüpheliden 607'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından geçen yıl gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğünce 2 milyon 132 bin 641 kişi sorgulandı, olaylara karışan 13 bin 361 kişi yakalandı, 308 zanlı tutuklandı. Bu çalışmalarda, 98 tabanca, 91 kuru sıkı tabanca, 48 av tüfeği, 1609 fişek, 952 bıçak, 1763 gram narkotik madde ele geçirildi.

Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 41 kişiye 9 milyon 31 bin 518 lira cezai işlem uygulanırken, il genelinde tüm adli birimlerin yaptığı önleyici faaliyetler kapsamında, 187 tabanca, 143 kurusıkı tabanca, 89 av tüfeği, 3 bin 425 fişek, 1319 bıçak, 450 bin 264 gram narkotik madde, 2 bin 476 narkotik hap ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğünce yapılan 102 operasyonda 150 şüpheli yakalandı ve bunlardan 9'u tutuklandı, 49'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 272 operasyonda 265 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 33'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 21'i tutuklandı.

Ekiplerce yapılan operasyonlarda ise 26 bin 144 paket gümrük kaçağı sigara, 2 milyon 864 bin 920 boş makaron, 403 bin 256 doldurulmuş makaron, 196 litre sahte/kaçak alkol, 591 kaçak puro, 232 kilo kaçak tütün, 490 elektronik sigara ve likiti, 230 kaçak cep telefonu, akıllı saat ve aksesuarları, 2 bin 339 sahte/kaçak tıbbi ilaç, 341 tarihi obje ve sikke, 1600 litre kaçak akaryakıt, 25 sahte senet, 14 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 4 kuru sıkı tabanca, 409 dolu fişek, 1 AK-47 kaleşnikof, 3 av tüfeği, 12 kesici ve delici alet yakalandı.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 705 operasyonda 1139 şüpheli yakalandı, bunlardan 146'sı tutuklandı, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 449 kilo 876 gram uyuşturucu madde, 1947 sentetik ecza ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 12 operasyonda ise 128 şüpheli yakalandı. Bunlardan 91'i tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 99 operasyonda ise 194 şüpheli yakalandı. Bunlardan 32'si tutuklandı, 48'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Çalışmalar kapsamında, 352 düzensiz göçmen, 194 organizatör olmak üzere toplam 546 kişi yakalandı.