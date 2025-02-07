Erzurum'da halk otobüsü yolcu minibüsüne çarptı, 4 kişi yaralandı
Erzurum'da özel halk otobüsünün, yolcu minibüsüne yandan çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Erzurum'da özel halk otobüsünün, yolcu minibüsüne yandan çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Rabiana Mahallesi Kars Kapı Caddesi'ndeki kavşakta Hüsamettin Ö'nün kullandığı 25 M 0079 plakalı yolcu minibüsüne, Rahmi S. idaresindeki 25 H 0009 plakalı özel halk otobüsü yandan çarptı.
Kazada minibüsün camlarının parçalanması sonucu yolculardan Zeynep A. (23), Mehmet Emin G. (56), Nevriye G. (57) ve Veysel D. (19) yüzünden yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.