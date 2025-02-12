Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin "Devamsız İşler" oyunu farklı şehirlerde sahnelendi

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun komedi türündeki "Devamsız İşler" oyunu, Ankara, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:25 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin "Devamsız İşler" oyunu farklı şehirlerde sahnelendi
        ABONE OL

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun komedi türündeki "Devamsız İşler" oyunu, Ankara, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

        Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, komedi türündeki "Devamsız İşler" oyunu, Ankara, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da sahnelendi.

        Belediyenin basın müdürü Cengiz Durular'ın yazdığı, Oktay Parlar'ın yönettiği oyun, Erzurum yöresinde evlilik arefesindeki bir gencin kent gelenekleriyle olan mücadelesini konu alıyor.

        Şerif Avcı, Selçuk Ağırman, Kerem Tamgaç, Kübranur Yüce, Esra Aydın, Hande Köse, Nazlı Koyunoğullarından, Sıla Katar, Yağmur Güneş ve Muhammet Emin Alumur'un rol aldığı oyun, sahnelenen şehirlerde büyük ilgi gördü.

        Oyunun yönetmeni Oktay Parlar, Türkiye turnesiyle oyunu vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, "Ankara, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da sanatseverlerle tiyatro tadında keyifli anlar yaşadık. Bize bu şehirlerimizde destek veren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye turnemizde oyunumuzun bu denli ses getirmesinin en temel nedeni, sanata ve sanatçıya büyük önem veren belediye başkanımız Mehmet Sekmen'dir. Onun kentimizin kültür ve sanat hayatına olan katkıları her türlü takdirin ötesindedir." ifadelerini kullandı.

        Parlar, oyunun yoğun istek üzerine 17-18 Şubat'ta saat 19.00'da Erzurum'daki İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde tekrar sanatseverlerle buluşacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! Duruşma: 11 Nisan
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! Duruşma: 11 Nisan
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da jandarmanın bitkin bulduğu akbaba bakımının ardından doğaya salı...
        Erzurum'da jandarmanın bitkin bulduğu akbaba bakımının ardından doğaya salı...
        Erzurum'da kuyumcuda sahte altın bozdurması güvenlik kamerasınca görüntülen...
        Erzurum'da kuyumcuda sahte altın bozdurması güvenlik kamerasınca görüntülen...
        Sahte altınla dolandırdı, kaldığı otelde yakalandı
        Sahte altınla dolandırdı, kaldığı otelde yakalandı
        Sahte altınla dolandıırdı, kaldığı otelde yakalandı
        Sahte altınla dolandıırdı, kaldığı otelde yakalandı
        AFAD'dan öğrencilere deprem, öğretmenlere yangın eğitimi
        AFAD'dan öğrencilere deprem, öğretmenlere yangın eğitimi
        Erzurum'da, "İran İslam Devrimi 46. yıl dönümü" programı düzenlendi
        Erzurum'da, "İran İslam Devrimi 46. yıl dönümü" programı düzenlendi