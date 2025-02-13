Erzurum'da horoz dövüştüren 3 kişiye 31 bin 155 lira ceza kesildi
Erzurum'un Uzundere ilçesinde horoz dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye 31 bin 155 lira ceza kesildi.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde horoz dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye 31 bin 155 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede ikamet eden 3 kişinin, horoz dövüştürdükleri video ve fotoğrafları, sosyal medyadan paylaştıkları tespit edildi.
Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişiye, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan toplam 31 bin 155 lira ceza uygulandı.
Aramalarda ele geçirilen 15 horoz ise Uzundere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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