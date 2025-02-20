Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı devam ediyor

        Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan ile Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı devam ediyor
        ABONE OL

        Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan ile Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerine doğru etkisini artırdı.

        Yoğun kar yağışıyla kent yeniden beyaza büründü.

        Belediye ekipleri kent genelinde cadde ve sokaklarda, kara yolları ekipleri ise sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yaptı. Bazı sürücüler de kar nedeniyle yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Kar kalınlığının 30 santimetre ölçüldüğü kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önlerinde temizlik yaptı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırının altında 9 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 6 kilogram yağış düştü.

        - Ardahan

        Ardahan'da da yoğun kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

        Kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar ve tipi, buzlanmaya neden oluyor.

        Cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ekipler de sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması yapıyor.

        Karla kaplı kentte, esnaflar da iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı.

        - Kars

        Kars'ta iki gündür devam eden yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte gece saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar ve tipi sabah da etkisini sürdürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

        Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, her tarafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçede 50, kayak merkezinde 125 santimetreye ulaştı.

        Vatandaşlar, ev ile iş yeri üzerinde biriken karları temizledi.

        Belencik köyü yolunda hasarlı kaza meydana geldi.

        İlçe sakinlerinden Adem Boydak, çok kar yağdığını belirterek, "Sabah kalktık her taraf kar, evlerimizin iş yerlerimizin önündeki karlar temizledik. Kış kışlığını gösterdi." ifadesini kullandı.

        Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

        - Erzincan

        Erzincan'da dün başlayan kar, bugün de etkisini sürdürdü.

        Karayolları ile belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

        Polis ekipleri ise güzergahı kullanacak araç sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        - Tunceli

        Tunceli’de de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

        Evlerin çatılarının karla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, park ve bahçelerde kar topu oynadı.

        Bazı çocuklar da mahalle aralarındaki tepelerde kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.

        Belediye ekipleri de ulaşımın aksamaması için ana caddelerde kar küreme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Van'da çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
        Van'da çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret

        Benzer Haberler

        Doğu'da kar esareti; 2 bin 666 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Doğu'da kar esareti; 2 bin 666 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Türkiye'nin ilk ve tek kadın downhill skiing sporcusu Duru: İtalya'da kırık...
        Türkiye'nin ilk ve tek kadın downhill skiing sporcusu Duru: İtalya'da kırık...
        Erzurum'da serçe ve mavi baştankara kuşları, birlikte beslenirken görüntüle...
        Erzurum'da serçe ve mavi baştankara kuşları, birlikte beslenirken görüntüle...
        Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum'da 5 ilçede daha eğitime ara verildi
        Erzurum'da 5 ilçede daha eğitime ara verildi
        Erzurum'un 6 ilçesinde eğitime kar engeli
        Erzurum'un 6 ilçesinde eğitime kar engeli