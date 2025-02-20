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        Erzurum'da serçe ve mavi baştankara kuşları, birlikte beslenirken görüntülendi

        Erzurum'da serçe ile mavi baştankara kuşlarının kar üstünde birlikte beslenmesi fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:14 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:14
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        Erzurum'da serçe ve mavi baştankara kuşları, birlikte beslenirken görüntülendi
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        Erzurum'da serçe ile mavi baştankara kuşlarının kar üstünde birlikte beslenmesi fotokapanla görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünce sorumluluk sahalarındaki kırsal bölgelere yerleştirilen fotokapanlar ile yaban hayatı ve hayvanların popülasyonları hakkında bilgiler elde ediliyor.

        Bu kapsamda DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'ın incelemesi üzerine, mavi baştankara kuşlarının merkezdeki bir alandaki varlığını netleştirmek maksadıyla fotokapan kuruldu.

        Bir süre sonra serçe ve mavi baştankara kuşlarının kar üstünde birlikte beslenmesi fotokapanla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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