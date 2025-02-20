Erzurum'da serçe ve mavi baştankara kuşları, birlikte beslenirken görüntülendi

Bir süre sonra serçe ve mavi baştankara kuşlarının kar üstünde birlikte beslenmesi fotokapanla kaydedildi.

Bu kapsamda DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'ın incelemesi üzerine, mavi baştankara kuşlarının merkezdeki bir alandaki varlığını netleştirmek maksadıyla fotokapan kuruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünce sorumluluk sahalarındaki kırsal bölgelere yerleştirilen fotokapanlar ile yaban hayatı ve hayvanların popülasyonları hakkında bilgiler elde ediliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.