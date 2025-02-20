Türkiye'nin ilk ve tek kadın downhill skiing sporcusu Duru: İtalya'da kırık parmakla yarıştım

TÜRKİYE'nin ilk ve tek, 'downhill skiing' sporcusu Duru Yıkıcı (17), İtalya'daki yarışa kırık parmağına batonu bantla yapıştırıp katıldı. Yaptığı bu hareket ile İtalyan sporcu arkadaşlarının adına şarkı yazdığı ve 'Çılgın Türk' olarak adlandırdığı Yıkıcı, "Downhill skiing kar üzerinde kayaklarla en hızlı şekilde aşağıya inmenin temel olduğu bir yarış. Hızımız 120 kilometreyi bulabiliyor. Downhill çocukluk hayalimdi. Türkiye'nin bu sporu yapan ilk ve tek kadın sporcusuyum. İtalya'da parmağım kırıldığı için batonu tutamıyordum. Bu nedenle batonu eldivenime bantla yapıştırıp öyle kaydım” dedi.

Erzurum'da yaşayan Dilek ve Mustafa Yıkıcı çiftinin tek çocukları olan Duru Yıkıcı, 6 yaşında başladığı kayakta en büyük hayali olan 'downhill skiing' sporu ile 3 ay önce tanışarak Türk spor tarihine geçti. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken ve birçok kayak merkezinde Alp disiplini dalında madalyaları bulunan lise öğrencisi Duru Yıkıcı'nin en büyük destekçisi babası oldu. Downhill skiing sporunun, süratli ve tehlikeli olduğu için Türkiye'de tercih edilen bir branş olmadığını belirten Duru Yıkıcı, "Kayağa, doğup büyüdüğüm Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde başladım. Dağlar ve kar benim en büyük tutkum. Bu konuda ilk günden beri bana en büyük destekçi babam. O nedenle babamın ve Erzurum'un yeri bende çok ayrı, çok özel. Küçüklüğümden beri en büyük hayalim ise televizyonlarda sıkça izlediğim downhill kaymaktı. Downhill çok süratli ve tehlikeli olması sebebiyle Türkiye de tercih edilen bir disiplin değil. Zaten en son 60 yıl önce erkekler tarafından kayılmış. Türkiye tarihinde ise downhill kayan ilk ve tek kadın sporcu benim. Bir hayalim de kendi memleketimde, kendi dağımda downhill yarışlarının yapılması. Bu branşta kendimi kanıtlayıp, Erzurumlu bir kayakçı olarak bu muhteşem pistlerin, şehrimin ve ülkemin adını dünyaya duyurmak istiyorum" diye konuştu.

‘HAYALİM MEMLEKETİM ERZURUM’DA DOWNHİLL YARIŞLARININ YAPILMASI’

Bu sporu yapmak ve hedefine ulaşmak için İtalya'ya yerleştiğini anlatan Yıkıcı, "Dünyanın önemli iniş pistlerinden olan Cortina d’Ampezzo'daki yarışmanın ilk inişte bitiş çizgisini geçtikten sonra düşünce parmağım kırıldı. İkinci inişte batonu tutamadığım için hocamın 'Hayır yarışmayacaksın' sözüne rağmen batonu eldivenime bantla sabitleştirip yarıştım ve kırık parmakla çok iyi bir derece elde ettim. Hayallerimin peşinden koşmak bana büyük bir zevk veriyor. Bu başarıları tek tek elde ediyorum. Bir hayalim de memleketim Erzurum'da downhill yarışlarının yapılması. Bu branşta kendimi kanıtlayıp, Erzurumlu bir kayakçı olarak Palandöken'in muhteşem pistlerini, şehrimin ve ülkemin adını dünyaya duyurmak. Kırık elime batonu bantla yapıştırıp yarıştığımı gören İtalya'daki sporcu arkadaşlarım bana, 'Çılgın Türk' lakabını takıp bir de şarkı bestelediler" dedi.