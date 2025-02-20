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        Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

        Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 01:53 Güncelleme: 20.02.2025 - 01:53
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        Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kent merkezindeki tarihi Erzurum Kalesi, Lalapaşa Cami, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi'nin çevresi de karla kaplandı.

        Belediye ekipleri, kent genelinde kar temizleme çalışması başlattı.

        - Kars

        Kars'ta da kar yağışı etkili oluyor.

        Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

        Kars Kalesi ve çevresi beyaza bürüdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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