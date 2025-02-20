Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Kars'ta da kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezindeki tarihi Erzurum Kalesi, Lalapaşa Cami, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi'nin çevresi de karla kaplandı.

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