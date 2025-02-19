Erzurum'da 5 ilçede daha eğitime ara verildi

Ayrıca Çat, Karayazı ve Hınıs'ta hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Erzurum'un Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs ve Narman ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

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