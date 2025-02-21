GÜNCELLEME - Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Hınıs ilçesinde, saat 15.27'de, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzurum'un Hınıs ilçesinde, saat 15.27'de, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Sarsıntı sonrası ilçe halkı sokağa çıktı.
Karla kaplı ilçede soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, ilçede şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, araştırmalarının sürdüğünü söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.