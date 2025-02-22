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        Kazım Karabekir Stadı yarınki Erzurumspor FK-Iğdır FK maçına hazır hale getiriliyor

        Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Erzurum'da, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı öncesi Kazım Karabekir Stadı hazır hale getiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:23
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        Kazım Karabekir Stadı yarınki Erzurumspor FK-Iğdır FK maçına hazır hale getiriliyor
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        Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Erzurum'da, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı öncesi Kazım Karabekir Stadı hazır hale getiriliyor.

        Alttan ısıtmalı sistemle yağan karın erimesi sağlanan stat, zeminine çekilen brandalar ve üstten ısıtmalarla futbol oynanmasına uygun hale getirilmeye çalışılıyor.

        Kar ve soğuktan olumsuz etkilenen yerlerden olan statta görevli personellerin çalışmalarını inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, stat müdürü Zafer Ala'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Zemini kar ve soğuktan korumak için çalışmaların sürdüğünü belirten Çakmur, saha zemininin yarınki maç için hazır konuma geleceğini söyledi.

        Erzurumspor FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında yarın Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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