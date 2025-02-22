Erzurum'da yolu kardan kapanan mahallede yaralanan kişi ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Erzurum'un Hınıs ilçesinde yolu kardan ulaşıma kapanan mahallede büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu yaralanan kişiyi, ekipler hastaneye götürdü.
Erzurum'un Hınıs ilçesinde yolu kardan ulaşıma kapanan mahallede büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu yaralanan kişiyi, ekipler hastaneye götürdü.
İlçenin Tanır Mahallesi'nde büyükbaş hayvanın göğüs kısmına tekme atması sonucu yaralanan kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan mahalleye ulaşmayınca durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri de Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçip kepçeyle mahallenin yolunun açılmasını talep etti.
Mahallenin yolu açıldıktan sonra yaralı, Hınıs Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.
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