Erzurum'da yolu kardan kapanan mahallede yaralanan kişi ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Jandarma ekipleri de Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçip kepçeyle mahallenin yolunun açılmasını talep etti.

Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan mahalleye ulaşmayınca durumu jandarmaya bildirdi.

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