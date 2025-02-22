GÜNCELLEME - Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kadir Ç. idaresindeki 27 ALK 09 plakalı hafif ticari araç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Ali Ravi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Mete M'nin kullandığı 25 AEE 888 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki Ayça ile Hilal M. ve hafif ticari araçtaki Yıldıray Ç. Gamze Ö. Eyüp A. Fatma Ç. ile Serdar Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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