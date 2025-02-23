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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:50
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Arda Kardeşler, Serdar Osman Akarsu, Hasan Erdoğan

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mehmet Taş, Mustafa Yumlu, Celal Hanalp, Mustafa Akbaş (Dk. 74 Gökhan Akkan), Roshi (Dk. 82 Salih Sarıkaya), Azubuike, Teklic (Dk. 89 Furkan Özhan), Mamba (Dk. 82 Koray Kılınç), Eren Tozlu

        Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 90+1 İbrahim Akdağ), Bruno (Dk. 90+1 Semih Akyıldız), Ahmet Emin Engin (Dk. 65 Muammer Sarıkaya), Mert Çölgeçen, Conte, Gökcan Kaya, Malle (Dk. 75 Regattin), Ali Yaşar, Avramovski (Dk. 64 Thuram)

        Sarı kartlar: Dk. 61 Azubuike (Erzurumspor FK), Dk. 87 Eysseric (Alagöz Holding Iğdır FK)

        ERZURUM

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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