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        Erzurum'da sağlıkçılar kardan kapanan yolları "snowtrack" ambulansla aşıyor

        TALHA KOCA - Çetin kış şartlarının etkili olduğu Erzurum'da görevli sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan yerleşim yerlerindeki hastalara "snowtrack" ambulansla ulaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:25
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        Erzurum'da sağlıkçılar kardan kapanan yolları "snowtrack" ambulansla aşıyor
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        TALHA KOCA - Çetin kış şartlarının etkili olduğu Erzurum'da görevli sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan yerleşim yerlerindeki hastalara "snowtrack" ambulansla ulaşıyor.

        Yılın yaklaşık 6 ayı karla kaplı bulunan kentte, olumsuz hava koşullarında da sağlık hizmetlerinin aksamaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Özel donanımlı ambulansların yanı sıra snowtrackla da her türlü koşulda hastalara yetişen sağlık ekipleri, kışın yolları kardan kapalı yerleşim yerlerindeki hastalara umut oluyor.

        Kentte görevli sağlık çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen acil ihbarlar üzerine en az 4 kişilik ekiple harekete geçiyor. Doktor, 2 sağlık personeli ve şoförden oluşan ekip, tıra yüklenen snowtrack ambulansla yardım istenen adrese doğru kısa sürede yola çıkıyor.

        Yolun kullanılabilir noktasına kadar tırla giden ekip, kardan kapalı noktayı tespit ettikten sonra ise snowtrack ambulansla hastaya ulaşmaya çalışıyor.

        - Snowtrackla karın 1 metreyi bulduğu yolları açıp ilerliyorlar

        Yollardaki uyarı tabelalarıyla yönlerini bulan ekip, şiddetli tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yolları açıp, yardım isteyen kırsal mahalle ve mezralardaki hastalara ulaşıyor.

        Ekip, olay yerindeki müdahalenin ardından hastayı paletli ambulansla alarak en yakın hastanede tedavi altına alıyor.

        İl Ambulans Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, AA muhabirine, karlı yolları aşıp, vatandaşlara sağlık hizmeti vermek için mücadele ettiklerini söyledi.

        Mevsimin bazı aylarında Tekman ve Çat ilçelerinden gece saatlerinde şiddetli tipi ile karşılaştıklarını belirten Taş, "Erzurum kış memleketi, bu sebeple 2-3 metre yüksekliğindeki karlı yollarla mücadele ediyoruz. Bunu yaparken devletimizin bize sağladığı imkanlarla zorlu şartlarda hizmet veriyoruz." dedi.

        - "Ulaşamadığımız hiçbir yer yok"

        Vatandaşın sağlığı için her türlü araziyi aştıklarını vurgulayan Taş, şunları kaydetti:

        "Bu hizmeti verirken snowtrack aracımızı kamyonetin üzerine yüklüyoruz. Yolun açık olduğu kısımları tırla, karla kaplı tırla ilerleyemediğimiz kısımlarını da snowtrack aracımızı indirip onunla devam ediyoruz. Metrelerce yükseklikte karlı yolların üzerinden kar üstü paletli snowtrack aracımızla ulaşım sağlıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kışın başından beri snowtrack aracımızla 15 vatandaşımıza hizmet verdik. Her yıl ortalama 70-80 vakaya bu şekilde ulaşıyoruz. Ekiplerimiz her türlü vakaya profesyonelce müdahale ediyor. Devletimizin bize sunduğu imkanlarla vatandaşımıza ulaşıyoruz, kontrolsüz başlayan süreçleri kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ulaşamadığımız hiçbir yer yok."

        Çat ilçesinin kırsal Soğuk Pınar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ve snowtrack ambulansla yüz felci geçiren kızını ekiplerle hastaneye yetiştiren Sebahattin Yıldız da yollarının şiddetli tipi nedeniyle kapandığını anlatarak, "Mahallemiz ilçe merkezine yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta yolumuz hep yokuş, devamlı kar ve tipi oluyor. Yaklaşık 1 metre kar var bazı yerlerde daha fazla. 2 gündür yollarımız kapalı, hastam fenalaştı, 112'yi aradım, Allah razı olsun ekipler geldi, bizi aldılar ve hastaneye getirdiler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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