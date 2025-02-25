Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kutuplardaki erime ekstrem hava koşulları oluşturuyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, "Dünyanın şu an ısısı, normallerin 2 derece üstünde seyrediyor. Bu 2 derece yüzünden kutuplarda erime görüyoruz. Bu erimenin yansımasını burada ekstrem hava koşullarıyla görüyoruz. Bizim buradan çıkış bulmamız lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:29 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kutuplardaki erime ekstrem hava koşulları oluşturuyor
        ABONE OL

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, "Dünyanın şu an ısısı, normallerin 2 derece üstünde seyrediyor. Bu 2 derece yüzünden kutuplarda erime görüyoruz. Bu erimenin yansımasını burada ekstrem hava koşullarıyla görüyoruz. Bizim buradan çıkış bulmamız lazım." dedi.

        Erzurum'da düzenlenen Kış Bilim Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin koordinatörü Prof. Dr. Özsoy, AA muhabirine, bugüne kadar 8 Ulusal Antarktika Bilim Seferi, 4 de Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nin tamamlandığını, bilim insanlarının çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

        - Kutuplar iklim değişikliğinden ilk etkilenen alanlar

        Dünyada ekstrem hava koşullarının yaşandığına dikkati çeken Özsoy, Antarktika'da yapılan çalışmalara ilişkin, "Kutuplar dediğimizde iklim değişikliğinden ilk etkilenen alanlar ama aynı zamanda iklimden değişen ve etkilenen Antarktika ve Arktik de bu etkiyi bizlere yansıtıyor. Onun için bu ekstrem hava koşullarını görüyoruz. Isı ve iklim değişikliğinden etkilenen kutuplar, bize bu etkiyi yansıtıyor." dedi.

        Özsoy, Türkiye'nin taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'na değinerek, şunları kaydetti:

        "Diğer ülkelerin de taraf olduğu, taraf olup çıktığı ve tekrar taraf olduğu ilginç süreçleri de görüyoruz. Dünyanın şu an ısısı, normallerin 2 derece üstünde seyrediyor. Bu 2 derece yüzünden kutuplarda erime görüyoruz. Bu erimenin yansımasını burada ekstrem hava koşullarıyla görüyoruz. Bizim buradan çıkış bulmamız lazım. Bu yüzden bilim insanlarının sahada yaptığı çalışmaların sonuçları, ülkelerde diplomatik anlamda diplomatlarımızın ellerini güçlendiriyor."

        - "Antarktika'nın yazı ile Erzurum'un kışı aynı seviyelerde"

        Türk bilim insanlarının Antarktika'da çalışmalarına devam ettiğini aktaran Özsoy, Türkiye'nin üs kurma çalışmalarında da önemli yol katedildiğini söyledi.

        Prof. Dr. Özsoy, Antarktika'da her şeyin lojistik sürece bağlı olduğuna dikkati çekerek, şunları paylaştı:

        "Türkiye'de kış olduğunda Antarktika'da yaz yaşanıyor. Antarktika'nın yazı ile Erzurum'un kışı aynı seviyelerde. Hissedilen genelde eksi 20-30'lar. Ancak bir üs planı yaparsanız onu hayata geçirebileceğiniz lojistik ve inşa süreciyle ilgili 2-3 aylık bir sezon var. Ama bunun da ötesinde bir Antarktika Anlaşması var. Taraf ülkelerden olan Türkiye, yaptığı çerçeveli çevre raporu konusunda ön izinleri almış durumda. Bu, büyük başarı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı

        Benzer Haberler

        Kop Dağı'nda keşfettiği böceği meslektaşı eşinin adıyla literatüre kazandır...
        Kop Dağı'nda keşfettiği böceği meslektaşı eşinin adıyla literatüre kazandır...
        Erzurum'un karla kaplı dağlarında yaban keçileri ve kurt birlikte görüntüle...
        Erzurum'un karla kaplı dağlarında yaban keçileri ve kurt birlikte görüntüle...
        Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
        Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
        Erzurum'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza
        Erzurum'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza
        Erzurum'da "Anneler İçin Madde Bağımlılığı Eğitimi" düzenlendi
        Erzurum'da "Anneler İçin Madde Bağımlılığı Eğitimi" düzenlendi
        Palandöken Dağı'nda yasaklı bölgede kayak yapan ve kask takmayanlara ceza
        Palandöken Dağı'nda yasaklı bölgede kayak yapan ve kask takmayanlara ceza