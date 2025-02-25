Erzurum'da "Gastronomi Turizmi Çalıştayı" düzenlendi

Erzurum'da, kentin gastronomi değerlerini gün yüzüne çıkarmak, bunları ulusal ile uluslararası alanda tanıtmak amacıyla "Erzurum Gastronomi Turizmi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nenehatun Kültür Merkezi'nde Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Erzurum Gastronomi Turizmi Çalıştayı" yapıldı.

Erzurum’un zengin mutfak kültürü ve coğrafi işaretli ürünlerinin turizme kazandırılması konularının ele alındığı çalıştayda, Erzurum'un gastronomi değerlerini gün yüzüne çıkarmak ve bu değerleri ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amaçlanıyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, burada yaptığı konuşmada, gastronomi turizminin dünya çapında hızla yükselen bir trend olduğunu aktardı.

Erzurum'un bu alandaki fırsatları değerlendirmesi gerektiğine değinen Hacımüftüoğlu, "Ülkemiz, gastronomi anlamında dünyada öne çıkmış az sayıda ülkeden biridir. Hemen her ilimizde, ilçemizde hatta köylerimizde çok geniş bir yiyecek içecek çeşitliliğine rastlamaktayız. Coğrafi işaretli ürünlerin öne çıkmasıyla eşsiz gastronomi kültürümüz, kendini daha da gösterir hale gelmiştir. Güzel Türkiye'mizin birçok ili, kendine has yiyecek içeceklerini tanıtmak, üretimini gerçekleştirmek ve yeni nesillerle eski nesiller arasında köprü görevi görebilecek bu değerleri sürdürülebilir kılmak için çalışmaktadır. Aynı amaçlarla şehrimiz de yoğun bir çaba içerisindedir." ifadesini kullandı.

Hacımüftüoğlu, çalıştayın temel amacının Erzurum’un gastronomi kültürünü tanıtmak ve bu kültürü ekonomik bir değere dönüştürmek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu başarının artarak devam edeceğine ve ilimizi her daim ön sıralarda tutacağına inancımız tamdır. Çünkü gerçekten büyük bir potansiyele sahip olduğumuzun farkındayız. İşte tam bu noktada düzenlemiş olduğumuz çalıştayımız, bu büyük potansiyelin ortaya çıkarılması konusunda önemli katkılar sağlayacaktır. Elbette ki bu değerlerin envanterini çıkarmak tek başına bir şey ifade etmeyecektir. Buradaki temel amaç, envanteri belirlenen ürünlerin nasıl satılabilir hale getirilebileceği ve ilimizin kalkınmasında nasıl bir rol oynayacağının tartışılmasıdır. Bu amaçla hareket eden çalıştay ekibimiz, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında, yaklaşık bir yıldır gerçekleştirdikleri ilçe çalıştayları ile envanter tespitine yönelik çok değerli veriler topladılar."