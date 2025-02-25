Erzurum'da "Gastronomi Turizmi Çalıştayı" düzenlendi
Erzurum'da, kentin gastronomi değerlerini gün yüzüne çıkarmak, bunları ulusal ile uluslararası alanda tanıtmak amacıyla "Erzurum Gastronomi Turizmi Çalıştayı" gerçekleştirildi.
Erzurum'da, kentin gastronomi değerlerini gün yüzüne çıkarmak, bunları ulusal ile uluslararası alanda tanıtmak amacıyla "Erzurum Gastronomi Turizmi Çalıştayı" gerçekleştirildi.
Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nenehatun Kültür Merkezi'nde Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Erzurum Gastronomi Turizmi Çalıştayı" yapıldı.
Erzurum’un zengin mutfak kültürü ve coğrafi işaretli ürünlerinin turizme kazandırılması konularının ele alındığı çalıştayda, Erzurum'un gastronomi değerlerini gün yüzüne çıkarmak ve bu değerleri ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amaçlanıyor.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, burada yaptığı konuşmada, gastronomi turizminin dünya çapında hızla yükselen bir trend olduğunu aktardı.
Erzurum'un bu alandaki fırsatları değerlendirmesi gerektiğine değinen Hacımüftüoğlu, "Ülkemiz, gastronomi anlamında dünyada öne çıkmış az sayıda ülkeden biridir. Hemen her ilimizde, ilçemizde hatta köylerimizde çok geniş bir yiyecek içecek çeşitliliğine rastlamaktayız. Coğrafi işaretli ürünlerin öne çıkmasıyla eşsiz gastronomi kültürümüz, kendini daha da gösterir hale gelmiştir. Güzel Türkiye'mizin birçok ili, kendine has yiyecek içeceklerini tanıtmak, üretimini gerçekleştirmek ve yeni nesillerle eski nesiller arasında köprü görevi görebilecek bu değerleri sürdürülebilir kılmak için çalışmaktadır. Aynı amaçlarla şehrimiz de yoğun bir çaba içerisindedir." ifadesini kullandı.
Hacımüftüoğlu, çalıştayın temel amacının Erzurum’un gastronomi kültürünü tanıtmak ve bu kültürü ekonomik bir değere dönüştürmek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bu başarının artarak devam edeceğine ve ilimizi her daim ön sıralarda tutacağına inancımız tamdır. Çünkü gerçekten büyük bir potansiyele sahip olduğumuzun farkındayız. İşte tam bu noktada düzenlemiş olduğumuz çalıştayımız, bu büyük potansiyelin ortaya çıkarılması konusunda önemli katkılar sağlayacaktır. Elbette ki bu değerlerin envanterini çıkarmak tek başına bir şey ifade etmeyecektir. Buradaki temel amaç, envanteri belirlenen ürünlerin nasıl satılabilir hale getirilebileceği ve ilimizin kalkınmasında nasıl bir rol oynayacağının tartışılmasıdır. Bu amaçla hareket eden çalıştay ekibimiz, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında, yaklaşık bir yıldır gerçekleştirdikleri ilçe çalıştayları ile envanter tespitine yönelik çok değerli veriler topladılar."
- Hedef Erzurum mutfağını bir marka haline getirmek
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da Erzurum'un tarihi, kültürel ve gastronomik değerleriyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu belirtti.
Erzurum'un sahip olduğu kültürel mirası ve mutfak zenginliği ile gastronomi turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu bildiren Aynalı, "Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak, turizme kazandırmak ve Erzurum mutfağını bir marka haline getirmek adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi ile düzenlediğimiz bu çalıştayın, Erzurum'un gastronomi turizmine yeni bir soluk getireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Çalıştay Başkanı Doç. Dr. Neslihan Serçeoğlu'nun çalıştayın amacı ve kapsamı hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdiği programda, katılımcılar yöresel ürünlerin sergilendiği tanıtım stantlarını ziyaret etti.
Çalıştaya, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, akademisyenler, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı.
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