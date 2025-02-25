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        Soğuğun etkili olduğu Erzurum'da domatesler jeotermal seralarda üretiliyor

        Çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum'un Aziziye ilçesinde belediye, jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan serada domates yetiştirerek ciddi maliyet tasarrufu sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:03 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:13
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        Soğuğun etkili olduğu Erzurum'da domatesler jeotermal seralarda üretiliyor
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        Çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum'un Aziziye ilçesinde belediye, jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan serada domates yetiştirerek ciddi maliyet tasarrufu sağlıyor.

        Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, termal destekli domates seraları, fide üretim aşamasından ısıtma sistemine, deneme üretimlerinden hasat ve pazarlamaya varıncaya kadar baştan aşağı revize edilerek üretim maliyetleri büyük ölçüde azaltıldı.

        Kış aylarındaki ısınma ihtiyacını gidermek için kömür kullanımının sona erdirildiği tesiste, uzun aradan sonra hasat işlemine yeniden başlandı.

        Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın da hasat yaptığı serada, en büyük hedef ise ürün çeşitliliğini artırmak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Akpunar, maliyetini çok büyük ölçülerde azalttıkları termal destekli domates seralarıyla yerel ekonomiye değer katacaklarını belirtti.

        Seralarında revizyon yaptıklarını, bunun için öncelikle kapsamlı eylem planı hazırladıklarını aktaran Akpunar, "Bu yöndeki ilk adımı serada domates üretimi için kullanılan fidelerle attık. Başka şehirlerden domates fidesi satın alıp maliyet kalemi oluşturmak yerine kendi fidemizi kendimiz yetiştirdik. Ilıca'mızın bereketli topraklarında yetişen fideleri daha sonra seralarımızdaki ekim ünitelerine taşıdık ve üretime başladık." ifadelerini kullandı.

        Akpunar, 10 dönüm arazi üzerinde kurulan seraların ısınma sisteminde de değişiklikler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Yaz aylarında birçok noktada sondaj işlemi yapmıştık. Bu çalışmalar kapsamında seramızın hemen yanı başında da yeni termal kaynaklar oluşturduk. Bu kaynakları ısınmada eşanjör sistemi kurmak suretiyle birbiriyle entegre hale getirdik ve kömür kullanımını tamamen ortadan kaldırdık. Seralarımız şu anda kömürle değil, tamamen Ilıca'mızın zengin termal kaynaklarıyla ısıtılıyor. Dolayısıyla bu sistem seralarımızı çok büyük maliyet yükünün altından kurtardı."

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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