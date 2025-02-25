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        İspir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

        Erzurum'un İspir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 19:17 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:20
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        İspir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
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        Erzurum'un İspir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        İlçede düzenlenen programlar kapsamında, dün Ortaköy Mahallesi'nde mezarı bulunan İspir müdafaasının önderi Müftü Mustafa Başkapan ile Yedigöze Mahallesi’nde mezarı bulunan İnayetin Osman kabri başında anıldı ve dualar edildi, Olukbaşı Camisinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

        Bugün düzenlenen program kapsamında, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Hava şartları nedeniyle İspir Belediye Konferans Salonu’nda devam eden programda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran ve bar ekibinin gösteri sundu. Öğrencilerin şiir okuduğu programda, İstiklal Savaşı kahramanlarını canlandıran gösteriler yapıldı.

        İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, programda yaptığı konuşmada, tarihin en onurlu direnişlerinden biri olan İspir müdafasının sadece bir zafer değil, aynı zamanda Kuva-i Milliye ruhunun da çekirdeği olduğunu söyledi.

        Geçmişte Rus ve Ermeni çetelerine karşı verilen mücadelede gösterilenin bugün de göç ve geri kalmışlığa karşı verilmesi gerektiğini belirten Coşkun, şunları dile getirdi:

        "Rus ve Ermeni çetelerine verilmeyen bu toprakları, göç ve geri kalmışlık elimizden alıyor. Asıl direniş ve müdafaa şimdi başlıyor. Kalkınma, üretim, istihdam ve eğitimde büyük bir müdafaa başlatmalıyız. Bu kutlu vatan parçasını korumanın yolu, onu güçlendirmekten geçer. Bu mücadelede gurbetteki 400 bin İspirli ve ilçemizdeki 16 bin nüfus sorumluluk almalıdır. Başaracağız ve atalarımızın emanetini daha da yücelteceğiz."

        Programa, Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) Muharrem Çığlık, Pazaryolu Belediye Başkanı İbrahim Şahin, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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