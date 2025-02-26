T3 Vakfıyla 4 ülkede 2 milyonu aşkın öğrenci bilim ve teknolojiyle tanıştı

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfınca (T3 Vakfı) 4 ülkede hayata geçirilen "Bilim Türkiye Projesi" ile bilim merkezlerinde ağırlanan 2 milyondan fazla öğrenci, bilim ve teknolojiyle tanışıp bilimsel çalışmalara katıldı.

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen, küçük yaş grubu öğrencilerde bilim ve teknolojiye karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen Bilim Türkiye Projesi kapsamında birçok bilimsel çalışma yapıldı.

Uygulamalı atölye eğitimleri ve deney düzenekleri ile okulda öğrenilen soyut kavramların somutlaştırılması, kişilerin dokunarak ve deneyerek kendi başlarına bu kavramları keşfetmeleri ve içselleştirmesi hedeflenen proje kapsamında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Kırgızistan'daki 11 şehirde 25 bilim merkezi kuruldu.

Bu merkezlerin kurulumuna devam eden vakıf, ayrıca 81 ilde DENEYAP atölyelerini de hayata geçirdi.

Bilim Erzurum'da düzenlenen Kış Bilim Festivali'ne katılan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, AA muhabirine, vakıf olarak ülkenin en ücra köşesine bilimi ve teknolojiyi yaygınlaştırmak için durmaksızın çalıştıklarını söyledi.

Bilim Türkiye Projesi'nin 2018'de İstanbul'da hayata geçirildiğini anımsatan Hıdır, ardından ülkenin önemli noktalarına yaygınlaştırıldığını anlattı.

- Merkezler sadece Türkiye'de değil, dost ve kardeş ülkelerde de kuruluyor

Projenin Türkiye ile sınır kalmadığına değinen Hıdır, şöyle devam etti:

"Sadece Ankara ve İstanbul'da değil, farklı şehirlerimizde de bu atölyelerimizin yaygınlaşması için gayret ediyoruz. Bilim Türkiye kapsamındaki bilim merkezlerimizde 2024 yılında 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak öğrencilerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturduk. T3 Vakfı olarak çalışmalarımızı hem farklı şehirlerimizde hem de dost ve kardeş ülkelerde yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Azerbaycan'da açmış olduğumuz bir bilim merkezimiz var. Lefkoşa ve Bişkek'te de merkezlerimizi açtık.

Azerbaycan'da ikinci merkezi, Karadağ'da atölye açılışını gerçekleştireceğiz. Bizler buradaki bilim ve teknoloji dalgasını yalnızca ülkemizde değil, özellikle yakın ilişkiler kurduğumuz dost ve kardeş ülkelerde de yaygınlaştırmak, önemli işbirliklerini hayata geçirmek, oradaki gençlerin de bilim ve teknolojiyle buluşabilmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz."