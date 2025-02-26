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        T3 Vakfıyla 4 ülkede 2 milyonu aşkın öğrenci bilim ve teknolojiyle tanıştı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfınca (T3 Vakfı) 4 ülkede hayata geçirilen "Bilim Türkiye Projesi" ile bilim merkezlerinde ağırlanan 2 milyondan fazla öğrenci, bilim ve teknolojiyle tanışıp bilimsel çalışmalara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:06
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        T3 Vakfıyla 4 ülkede 2 milyonu aşkın öğrenci bilim ve teknolojiyle tanıştı
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfınca (T3 Vakfı) 4 ülkede hayata geçirilen "Bilim Türkiye Projesi" ile bilim merkezlerinde ağırlanan 2 milyondan fazla öğrenci, bilim ve teknolojiyle tanışıp bilimsel çalışmalara katıldı.

        T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen, küçük yaş grubu öğrencilerde bilim ve teknolojiye karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen Bilim Türkiye Projesi kapsamında birçok bilimsel çalışma yapıldı.

        Uygulamalı atölye eğitimleri ve deney düzenekleri ile okulda öğrenilen soyut kavramların somutlaştırılması, kişilerin dokunarak ve deneyerek kendi başlarına bu kavramları keşfetmeleri ve içselleştirmesi hedeflenen proje kapsamında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Kırgızistan'daki 11 şehirde 25 bilim merkezi kuruldu.

        Bu merkezlerin kurulumuna devam eden vakıf, ayrıca 81 ilde DENEYAP atölyelerini de hayata geçirdi.

        Bilim Erzurum'da düzenlenen Kış Bilim Festivali'ne katılan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, AA muhabirine, vakıf olarak ülkenin en ücra köşesine bilimi ve teknolojiyi yaygınlaştırmak için durmaksızın çalıştıklarını söyledi.

        Bilim Türkiye Projesi'nin 2018'de İstanbul'da hayata geçirildiğini anımsatan Hıdır, ardından ülkenin önemli noktalarına yaygınlaştırıldığını anlattı.

        - Merkezler sadece Türkiye'de değil, dost ve kardeş ülkelerde de kuruluyor

        Projenin Türkiye ile sınır kalmadığına değinen Hıdır, şöyle devam etti:

        "Sadece Ankara ve İstanbul'da değil, farklı şehirlerimizde de bu atölyelerimizin yaygınlaşması için gayret ediyoruz. Bilim Türkiye kapsamındaki bilim merkezlerimizde 2024 yılında 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak öğrencilerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturduk. T3 Vakfı olarak çalışmalarımızı hem farklı şehirlerimizde hem de dost ve kardeş ülkelerde yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Azerbaycan'da açmış olduğumuz bir bilim merkezimiz var. Lefkoşa ve Bişkek'te de merkezlerimizi açtık.

        Azerbaycan'da ikinci merkezi, Karadağ'da atölye açılışını gerçekleştireceğiz. Bizler buradaki bilim ve teknoloji dalgasını yalnızca ülkemizde değil, özellikle yakın ilişkiler kurduğumuz dost ve kardeş ülkelerde de yaygınlaştırmak, önemli işbirliklerini hayata geçirmek, oradaki gençlerin de bilim ve teknolojiyle buluşabilmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        T3 Vakfının 2017'de Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde kurulduğunu hatırlatan Hıdır, kuruluştaki maksadın bilim ve teknolojinin tüm gençlere ulaştırılabilmesi olduğunu söyledi.

        - Bilim merkezleri, dünya örneklerinden farklı boyuta taşındı

        Gençlerin fırsat eşitliği içinde eğitimler alması için çalışma yürütüldüğünü de aktaran Hıdır, "Bu kapsamda ilk DENEYAP atölyelerimizle faaliyetlere başladık. İstanbul'da başlayan bu proje, paydaşlarımızla birlikte iki yıl gibi kısa sürede 81 ile yayılmış oldu. Uzun dönemli teknoloji eğitimleri alınıyor. Bilim merkezleri yurt dışında 1960'larda, 70'lerde temelleri atılan bir çalışma ama daha çok bilimsel sergi alanlarında yürütülen alanlardı. Biz bunu biraz daha eğitici atölyeler boyutuyla farklı boyuta taşıdık." dedi.

        Hıdır, Bilim Türkiye'de 7 farklı tematik alanda 600 saatten fazla ders müfredatının T3 Vakfı gönüllülerince hazırlandığını belirtti.

        - Çalışmalar, üniversitelerde mühendislik tercihlerini artırdı

        Atılan adımların ülkedeki gençlerin bilime ve teknolojiye yatkınlığını artırdığına dikkati çeken Hıdır, şunları kaydetti:

        "Bu anlamda ülkemizin bilime ve teknolojiye merakının artması, üniversite sınavlarındaki tercih sonuçlarıyla bile ölçülebiliyor. Bundan 10 yıl öncesinde ilk 100'e giren öğrencilerin yüzde 75'i tıp fakültesini tercih ederken, mühendislik alanlarını tercih eden öğrencilerin oranları yüzde 25'lerdeydi. Şimdi bu oran yüzde 50'lileri aşmış durumda. TEKNOFEST'in, bilim merkezlerinin, gençlerimizin başarılarının ve Selçuk Bayraktar gibi bir rol modelin olması, bu anlamda gençlerimizi teşvik etti.

        Eskiye nazaran gençlerin yolu çok daha açık. Yeter ki onlar bir şey yapmak istesinler. Önlerinde birçok fırsat var. Yaptıkları bir işe inanmaları ve gece gündüz demden çok çalışmaları gerekiyor. Her an gençlerimizin yanında olmak için çalışmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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