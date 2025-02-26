Erzurum'da kızak ve kayağın yanında "snow tubing" yapılacak pist açıldı

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesince hazırlanan yeni kızak pistinde kayak ve kızağın yanında "snow tubing" yapılmaya başlandı.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin, kültürel ve sportif faaliyetlere yeni bir soluk kazandırmak amacıyla Mimarlık ve Hukuk fakülteleri arasında inşa ettiği yeni kızak pisti, öğrenci ve akademisyenlerin katılımıyla hizmete açıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerle de öğrencilere geniş bir yaşam alanı sunduklarını söyledi.

Kış sporlarının Erzurum'un kimliğiyle bütünleşen bir kültür olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak öğrencilerimizin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal ve sportif etkinliklere de katılımını teşvik ediyoruz. Erzurum, kış sporları açısından büyük bir potansiyele sahip. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek adına, kış aylarında kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için kızak pistimizi hizmete açtık. Öğrencilerimiz ve tüm üniversite mensuplarımız burada keyifli vakit geçirebilirler."

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, rektör yardımcıları, genel sekreter, akademisyenler, idari personel, üniversite spor kulübü sporcuları, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı açılışın ardından üniversite mensupları kızakla kaydı, rektör ise etkinlik alanındaki atlı kızakla ormanda tur attı.

Katılımcıların kayak, kızak ve snow tubing heyecanı yaşadığı etkinlikte, sucuk ve balık ekmek ikram edildi.