Erzurum'da karda aracıyla mahsur kalan kişiyi jandarma kurtardı
Erzurum'un İspir ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Erzurum'un İspir ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Başçeşme Mahallesi'nde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir kişinin aracıyla mahsur kaldığı ihbarını aldı.
İhbar üzerine İspir İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri, kısa sürede bölgeye intikal etti.
Soğuk havadan etkilenen vatandaşa yardımcı olan ekipler, daha sonra yolda kalan aracı bulunduğu yerden kurtardı.
Ekipler, vatandaşı güvenle evine ulaştırdı.
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