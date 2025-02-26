Erzurum'da karda aracıyla mahsur kalan kişiyi jandarma kurtardı

Soğuk havadan etkilenen vatandaşa yardımcı olan ekipler, daha sonra yolda kalan aracı bulunduğu yerden kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Başçeşme Mahallesi'nde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir kişinin aracıyla mahsur kaldığı ihbarını aldı.

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