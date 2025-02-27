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        Erzurum'da Deprem ve Prefabrikasyon Teknolojisi Çalıştayı düzenlendi

        Erzurum'da düzenlenen Deprem ve Beton Prefabrikasyon Teknolojisi Çalıştayı'nda depreme dayanıklı yapılar ve prefabrikasyon teknolojileri ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:41
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        Erzurum'da Deprem ve Prefabrikasyon Teknolojisi Çalıştayı düzenlendi
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        Erzurum'da düzenlenen Deprem ve Beton Prefabrikasyon Teknolojisi Çalıştayı'nda depreme dayanıklı yapılar ve prefabrikasyon teknolojileri ele alındı.

        Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Prefabrik Birliği işbirliğinde Erzurum Ticaret Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi katkılarıyla İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, deprem mühendisliği, beton prefabrikasyon teknolojileri, betonarme yapıların güçlendirilmesi ve bina deprem yönetmeliğine uygun yapılan mafsallı birleşimlerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki davranışları konularında akademisyen ve mühendisler sunumlar yaptı.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, kentin deprem bölgesinde olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

        Yeni yapıların buna göre dizayn edilmesi gerektiğini vurgulayan Sekmen, "Şehrimizin mevcut yapı stokunun ne kadar eski ve çirkin olduğunu gözlemliyoruz. Göreve geldiğimizden beri bu konuda önemli çalışmalar yaptık. Bu 4 yılda çok farklı bir kentsel dönüşüm ortaya koyacağız. Diğer sektörlerle beraber, el ele vererek şehri inşa edeceğiz. Kadim eserlerimiz var. Bunların etrafını açarken bu tarihi eserleri de koruyacağız." dedi.

        Sekmen, dönüşüm çalışmalarında özel sektörü de teşvik edeceklerini, yılda en az 1-2 bin konut inşa edileceğini belirtti.

        - "Devlet kurumları ile akademik çevrelerin işbirliğinde olması önemli"

        Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir ise daha önce meydana gelen depremleri hatırlatarak, prefabrik yapıların önemine dikkati çekti.

        Devletin afet yönetimi ve kriz süreçlerinde hızlı hareket etmenin yanı sıra uzun vadede kalıcı çözümler üretmenin gerekliliğini de çok iyi bildiğini vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:

        "Depremden sonra afet konutlarının hızla inşa edilmesi, güvenli şehirleşme anlayışının benimsenmesi ve özellikle beton prefabrikasyon teknolojisinin yaygınlaştırılması bu sürecin önemli yapı taşlarındandır. Prefabrik yapılar fabrika kontrollü ortamlarda üretildiğinden çevresel ve teknik riskleri de minimize etmekte kısa sürede güvenli ve dayanıklı konutların inşa edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu noktada devletimizin ilgili kurumlarıyla akademik çevrelerin işbirliğinde olması büyük önem taşımaktadır."

        Programda, Türkiye Prefabrik Birliği Başkanı Şener Yaşar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Melih Ermancık da konuşma yaptı.

        Çalıştaya yerel yöneticiler, kurum yetkilileri, mühendisler ve mühendislik fakültesi öğrencileri katıldı.

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