Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Palandöken'de düzenlenecek FIS Snowboard Cross World Cup'ın bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Palandöken Kayak Merkezi'nde 1-2 Mart tarihlerinde düzenlenecek FIS Snowboard Cross World Cup'ın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:50 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palandöken'de düzenlenecek FIS Snowboard Cross World Cup'ın bilgilendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL

        Palandöken Kayak Merkezi'nde 1-2 Mart tarihlerinde düzenlenecek FIS Snowboard Cross World Cup'ın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplam 20 ülkeden 30 kadın ve 58 erkek sporcunun yarışacağı organizasyon öncesinde Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum'un Türkiye'nin kış sporları merkezi olarak 2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Turizm Başkenti ünvanını gururla taşıdığını, 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti olarak da uluslararası arenada ön plana çıktığını söyledi.

        Bu kapsamda kentin önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Dünyanın en önemli kış sporları organizasyonlarından biri olan bu prestijli etkinlik, Erzurum'un ve Palandöken'in uluslararası tanınırlığını artırırken, şehrimizin kış turizmi potansiyelini de gözler önüne serecektir. Bu büyük organizasyon, yalnızca spor dünyasında değil, aynı zamanda Erzurum'un sosyal ve ekonomik hayatında da önemli bir hareketlilik oluşturacaktır. Erzurum'un ticari hayatına önemli bir katkı sağlayacak olan bu organizasyon şehrimizin zengin mutfağını, tarihi mirası ve doğal güzellikleri de tanıtmaya çalışacağız."

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de organizasyonun, Erzurum'un kış sporları alanındaki liderliğini pekiştireceğini dile getirdi.

        Organizasyonun önemine değinen Sekmen, "FIS Snowboard Cross World Cup'ın, uluslararası spor dünyasında büyük yankı uyandıran, takip edilen ve sporseverlerin heyecanla beklediği bir müsabaka olduğunu biliyoruz. Buraya dünyada kendini ispat etmiş birçok sporcu ve izleyici gelecek. Dünyanın birçok yerine Palandöken'imizden yayınlar yapılacak. Ayrıca bu bir kültür iletişimi de olacak. Farklı ülkelerden yarışmaya katılan sporcular, birbirleriyle iletişim kurup dostluk oluşturacak, bir kültürel alışveriş de sağlanacak. Bu organizasyonu kentimize veren tüm yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ise Erzurum'un geçmişte de büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Burada 20 ülkeden 30 kadın, 58 erkek sporcu yarışacak. Dünyanın her yerinde canlı yayınlar yapılacak. 20 televizyon kanalı organizasyonu canlı verecek, sesimizi dünyaya duyurmuş olacağız. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

        EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık da organizasyona çok önemli sporcuların katıldığını belirterek, hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        Yarış direktörü Uwe Beier ise organizasyonun başarılı bir şekilde geçmesini temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        AK Parti'den İmralı çağrısına ilk açıklama
        AK Parti'den İmralı çağrısına ilk açıklama
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da Deprem ve Prefabrikasyon Teknolojisi Çalıştayı düzenlendi
        Erzurum'da Deprem ve Prefabrikasyon Teknolojisi Çalıştayı düzenlendi
        Erzurum'da zorla alıkoydukları husumetlilerine şiddet uygulayıp bıçaklayan...
        Erzurum'da zorla alıkoydukları husumetlilerine şiddet uygulayıp bıçaklayan...
        Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara uygun fiyatla alışveriş yapma...
        Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara uygun fiyatla alışveriş yapma...
        Erzurum'da market açılışında izdiham
        Erzurum'da market açılışında izdiham
        Erzurum'da sahte cep telefonu satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 5 zanlı...
        Erzurum'da sahte cep telefonu satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 5 zanlı...
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı