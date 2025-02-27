Palandöken'de düzenlenecek FIS Snowboard Cross World Cup'ın bilgilendirme toplantısı yapıldı

Palandöken Kayak Merkezi'nde 1-2 Mart tarihlerinde düzenlenecek FIS Snowboard Cross World Cup'ın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplam 20 ülkeden 30 kadın ve 58 erkek sporcunun yarışacağı organizasyon öncesinde Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum'un Türkiye'nin kış sporları merkezi olarak 2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Turizm Başkenti ünvanını gururla taşıdığını, 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti olarak da uluslararası arenada ön plana çıktığını söyledi.

Bu kapsamda kentin önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Dünyanın en önemli kış sporları organizasyonlarından biri olan bu prestijli etkinlik, Erzurum'un ve Palandöken'in uluslararası tanınırlığını artırırken, şehrimizin kış turizmi potansiyelini de gözler önüne serecektir. Bu büyük organizasyon, yalnızca spor dünyasında değil, aynı zamanda Erzurum'un sosyal ve ekonomik hayatında da önemli bir hareketlilik oluşturacaktır. Erzurum'un ticari hayatına önemli bir katkı sağlayacak olan bu organizasyon şehrimizin zengin mutfağını, tarihi mirası ve doğal güzellikleri de tanıtmaya çalışacağız."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de organizasyonun, Erzurum'un kış sporları alanındaki liderliğini pekiştireceğini dile getirdi.

Organizasyonun önemine değinen Sekmen, "FIS Snowboard Cross World Cup'ın, uluslararası spor dünyasında büyük yankı uyandıran, takip edilen ve sporseverlerin heyecanla beklediği bir müsabaka olduğunu biliyoruz. Buraya dünyada kendini ispat etmiş birçok sporcu ve izleyici gelecek. Dünyanın birçok yerine Palandöken'imizden yayınlar yapılacak. Ayrıca bu bir kültür iletişimi de olacak. Farklı ülkelerden yarışmaya katılan sporcular, birbirleriyle iletişim kurup dostluk oluşturacak, bir kültürel alışveriş de sağlanacak. Bu organizasyonu kentimize veren tüm yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ise Erzurum'un geçmişte de büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Burada 20 ülkeden 30 kadın, 58 erkek sporcu yarışacak. Dünyanın her yerinde canlı yayınlar yapılacak. 20 televizyon kanalı organizasyonu canlı verecek, sesimizi dünyaya duyurmuş olacağız. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.