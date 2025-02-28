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        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'daki AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'daki AK Parti il başkanlıklarınca, "postmodern darbe" olarak da bilinen 28 Şubat sürecinin 28'inci yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:29
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        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'daki AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması
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        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'daki AK Parti il başkanlıklarınca, "postmodern darbe" olarak da bilinen 28 Şubat sürecinin 28'inci yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

        AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, parti binasında düzenlediği basın açıklamasında, demokrasiye ve milletin iradesine vurulan bir darbe olan 28 Şubat'ın, yalnızca siyasi değil, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla da derin izler bırakan bir süreç olduğunu belirtti.

        Eğitim hakkının gasbedildiği, gençlerin ideolojik baskılara maruz bırakıldığı, inanç ve düşünce özgürlüğünün ayaklar altına alındığı o karanlık günleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyleyen Küçükoğlu, şöyle konuştu:

        "Katsayı adaletsizliğiyle meslek liseleri ve imam hatip okullarımız hedef alındı, gençlerimizin geleceği karartıldı. Üniversite hayalleri ellerinden alınan binlerce gencimiz, sadece inançlarından dolayı baskıya maruz bırakıldı. İkna odaları kurularak başörtülü öğrencilerimiz eğitim hakkından mahrum bırakıldı. Darbeci zihniyetin vesayetçi uygulamaları, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirdi, milletimizin değerleri yok sayıldı. Ancak tarih bir kez daha göstermiştir ki milletin iradesi üzerinde hiçbir güç duramaz. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, vesayet odaklarının karanlık planlarına karşı verilen mücadele zaferle sonuçlanmış, özgürlüklerin önündeki engeller kaldırılmıştır. 28 Şubat'ı unutmayacağız ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de bir daha böyle karanlık günlerin yaşanmaması için omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz."

        - Kars

        AK Parti Kars İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Bülent Daşdemir, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın bir darbe olduğunu kaydetti.

        Bu süreçte milletin iradesine silah çekildiğini ifade eden Daşdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmış, insanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet, bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır."

        - Ağrı

        AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, parti binasında yaptığı açıklamada, darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak için bir araya geldiklerini belirtti.

        Yıldız, "28 Şubat'ta millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatılmıştır." dedi.

        - Ardahan

        AK Parti Ardahan İl Başkanlığında da 28 Şubat sürecinin 28'inci yılı dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

        Parti üyesi Gamze Avşar, yaptığı konuşmada, 28 Şubat'ın darbe olduğunu vurgulayarak, "Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ve parti üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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