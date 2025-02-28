Uzmanından kalp krizi riskine karşı iftar ve sahurda kontrollü tüketim uyarısı

İLHAMİ ERKILIÇ - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Ceyhun, kalp krizlerinin özellikle ramazan ayında iftar veya sahurdan sonra meydana geldiğini belirterek, kontrollü beslenmeyi ve tüketilen yemeklerin bir kısmının enerji olarak yakılmasını önerdi.

Doç. Dr. Ceyhun, Doğu Anadolu ile özellikle Erzurum'da, et ve ürünlerinin fazla tüketilmesiyle Akdeniz ve Ege'ye göre damar tıkanıklığı, diyabet, tansiyon gibi hastalıkların daha çok görüldüğünü söyledi.

Hipertansiyon, damar tıkanıklığı, diyabet ve kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler hastalığı olanların kolesterol ve tuzdan uzak durmalarını öneren Ceyhun, "Ramazan'da açlık, aslında kardiyovasküler sistemi üzerine çok olumlu etkileri olan bir şey, fakat metabolizmayı buna alıştırmak gerekli. Ani gelişen açlıklar ve ramazanın ilk gününde ani kan şekeri düşüklüğü kardiyovasküler sistemi üzerinden olası kalp krizini tetikleyici unsur haline bazen gelebiliyor. O yüzden ramazan öncesinden vücudun açlığa alıştırmalısını öneriyoruz." dedi.

Ceyhun, ciddi kalp yetersizliği olmayan, kalp kasılma gücü yüzde 50-55'in üzerinde olanların kalp sağlığı açısından oruç tutmalarında bir mahsur olmadığını aktardı.

Kalp damar tıkanıklığı olanların büyük çoğunluğunun, diyabet ve şeker hastaları da olduğunu anlatan Ceyhun, şöyle devam etti:

"Ani şeker düşüklüğü ve ani yüksek şeker seviyesi, organlarda probleme yol açmakta. Şehrimizde iftarda kıyma ve kadayıf dolması çok tüketiyoruz. Yani kalorisi ve lipit içeriği yüksek, eğer bir kalp damar hastalığımız varsa bu tip diyetlerden en azından ramazanın ilk 10 günü uzak durmalıyız. Uzun süreli açlık sonrası ani yükselen kan şekeri ve yağ metabolitleri kalbe zarar verebilir. Bunu çok soğuk havada arabanın motorunu yüksek devirde çalıştırmaya benzetebiliriz."

Ceyhun, kalp sağlığı için tıka basa yemekten ziyade öğünleri iftar ve sahur arasına yayılmasının daha faydalı olacağını dile getirdi.

- Kalp yetmezliği olanlara oruç önerilmiyor