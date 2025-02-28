Erzurum'da MESEM programlarında haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı

İşverenler ve yetkili kamu görevlilerince programa usulsüz şekilde kayıt yaptırıldığı, öğrencilerin SGK primlerinin bakanlığa ödetilerek 2 milyon liranın üzerindeki paranın zimmetlere geçirildiği iddiasıyla 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa ve ustalık eğitimi gibi öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan MESEM programlarında usulsüzlük yapıldığı tespiti üzerine operasyon düzenlendi.

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