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        Erzurum'da MESEM programlarında haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarında devletten haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:27
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        Erzurum'da MESEM programlarında haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarında devletten haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa ve ustalık eğitimi gibi öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan MESEM programlarında usulsüzlük yapıldığı tespiti üzerine operasyon düzenlendi.

        İşverenler ve yetkili kamu görevlilerince programa usulsüz şekilde kayıt yaptırıldığı, öğrencilerin SGK primlerinin bakanlığa ödetilerek 2 milyon liranın üzerindeki paranın zimmetlere geçirildiği iddiasıyla 21 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı, 14'ü ise güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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