Erzurum'un gastronomi rotasını oluşturacaklar

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi doktora öğrencisi Ayça Sena Önalan ile danışman hocası Doç. Dr. Neslihan Serçeoğlu, kentin gastronomi rotasını oluşturmak için çalışma başlattı. Erzurum'da da yöresel ürünlerin tanıtıldığı gastronomi çalıştayı düzenleyen akademisyenler, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2025 Başvuru Çağrısı kapsamında gastronomi alanında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na resmi başvuru yapan kente gastronomi rotası oluşturmayı planlıyor.

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi doktora öğrencisi Ayça Sena Önalan, doktora çalışması kapsamında Erzurum'un gastronomi envanterini çıkarmak için proje hazırladı. Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Serçeoğlu'nun danışmanlığını yaptığı, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından da desteklenen proje kapsamında Erzurum'un 20 ilçesinde araştırma yapıldı. İlçe ve kırsal mahallelerde başta kadınlar olmak üzere vatandaşlarla yüz yüze görüşerek 6 çalıştay gerçekleştiren Önalan ve Serçeoğlu, yöresel yemekler, yöresel ürünler, yenilebilir yabani bitkiler, üretilen tarım ve gıda ürünleri, unutulmuş bölgeye özgü ürünler ile kadınların yaptığı yemekleri tek tek kayıt altına aldı. Gastronomi envanterini belirleme kapsamında ilçelerde 6 ayrı çalıştay düzenleyen Serçeoğlu ve Önalan, son olarak Erzurum'da konunun taraflarını bir araya getirdi.

Erzurum'un lezzet hazinesinin masaya yatırıldığı 'Gastronomi Turizm Çalıştayı'nda yöresel lezzetlerin tanıtımı için stantlar kuruldu. Demir tatlısı, göğermiş peynir, su böreği, yaprak sarması, lor dolması, pekmezli kadayıf, kete, lahana dolması, babaanne pastası gibi ürünlerin yer aldığı stantlar davetlilerin ilgisini çekti.

‘BÜTÜN İLÇELERİ GEZEREK 6 ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRDİK’

Doktora öğrencisi Ayça Sena Önalan ile Erzurum'a bir gastronomi rotası oluşturmak için yola çıktıklarını belirten Doç. Dr. Neslihan Serçeoğlu, "Bu rotayı gerçekleştirmek için geçen yıl Erzurum'un bütün ilçelerini ziyaret ederek 6 çalıştay gerçekleştirdik. İlçelerde yer alan yöresel yemekler, yöresel ürünler, yenilebilir yabani bitkiler, yerel üreticiler, kadın üreticiler bunların yemekleri, üretilen tarım ve gıda ürünleri, unutulmuş ilçeye özgü ürünler ve pazarlanabilir ürünler hakkında bir envanter çalıştayı gerçekleştirdik. Çalıştayların sonuncusunu Erzurum'da gerçekleştiriyoruz. Yapılan toplantılar sonunda Erzurum'a bir gastronomi rotası kazandırmaya çalışacağız" diye konuştu.