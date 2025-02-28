Erzurum'da "Ailenin Korunması İl Eylem Çalıştayı" düzenlendi

Erzurum'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Ailenin Korunması İl Eylem Çalıştayı" yapıldı.

Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu söyledi.

Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Aykut, şunları kaydetti:

"Aile, bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişim gösterdiği, değerlerin aktarıldığı en önemli yapıdır. Günümüzde aileyi tehdit eden küresel riskler, demografik değişimler, sosyal ve ekonomik dinamikler ile dijitalleşme süreci, bizleri yeni çözüm yolları geliştirmeye sevk etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden biri, aileyi güçlendirmek ve aile bireylerinin yaşam kalitesini artırmaktır. Aile içi dayanışmayı artırarak aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve bağımlılıklarla mücadelede etkin politikalar üretmek zorundayız. Bu çalıştayın, bilimsel perspektiflerle bizlere yol gösterici olacağına inanıyorum."

Aykut, kurum olarak aileyi korumaya yönelik projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve kamu kurumlarıyla işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından alanlarında uzman kişiler tarafından sunumlar yapıldı.