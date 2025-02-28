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        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 23:25 Güncelleme: 28.02.2025 - 23:37
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        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Mehmet Sekmen ve Selami Altınok Caddelerinin kesiştiği kavşakta sürücüleri öğrenilemeyen 25 LN 594 plakalı hafif ticari araç ile 25 AEA 991 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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