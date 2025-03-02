Erzurum ve Erzincan'daki hasta yakınlarının iftarlığı Vakıflar Bölge Müdürlüğünden

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Erzurum ve Erzincan'daki hastanelerin acil servis ve yoğun bakımındaki hasta yakınlarına ramazan boyunca iftarlık ikram edilecek.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, ramazan ayı boyunca Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars ve Erzurum'da iftar sofraları kuruluyor.

Bu kapsamda vakıf tarafından ramazan ayı boyunca Erzurum Şehir Hastanesi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis ve yoğun bakımındaki hasta yakınlarına iftarlık dağıtılmaya başlandı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, tüm hastalara acil şifa dileğinde bulundu.

Uslu, "Bölge müdürlüğümüze bağlı tüm illerimizde kurduğumuz iftar sofralarında paylaşmanın, paylaştıkça bereketlenmenin hazzını yaşadık. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Erzurum Bölge Müdürlüğü olarak coşkulu bir ramazan ayına 'Bismillah' dedik. Hasta yakınlarının ramazan ayı boyunca yanında olacağız." ifadelerini kullandı.