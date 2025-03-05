Palandöken'de çığ bölgesinde kayak yapan ve kask takmayanlara ceza kesildi

Erzurum'da, jandarma ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde dron ile yaptıkları denetimlerde, çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgede kayak yapan ve kask takmayan 5 kişiye idari yaptırım uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Palandöken Kayak Merkezi'nde vatandaşların can güvenliğini korumak ve güvenli turizmin devamı sağlamak amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda, çığ tehlikesi bulunan yasak bölgelerde kayak yapan ve kask takmayan kişiler Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından dron destekli devriyeler ile tespit ediliyor. Erzurum Valiliğinin "2024/6 sayılı genel emriyle Palandöken Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler" kapsamında ise gerekli işlemler yapılmaya devam ediliyor.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, Valiliğin genel emri kapsamında çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan ve kask takmayan 5 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Kayak severlerin güvenli kayak için yasak bölgelere girmemeleri ve kask takma zorunluluğuna uymalarının büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güvenlik içerisinde zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edileceği belirtildi.