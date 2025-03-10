Erzurum'da yaban keçileri yiyecek bulmak için dağ eteklerine indi
Erzurum'da karlı zirvelerden dağ eteklerine inen yaban keçileri, yiyecek ararken görüntülendi.
Erzurum'da karlı zirvelerden dağ eteklerine inen yaban keçileri, yiyecek ararken görüntülendi.
Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'nin yüksek noktalarının karla kaplı olması nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Bölgedeki yaban keçileri de karlı zirvelerde yiyecek bulamadığı için dağların eteklerine indi.
Sürü halinde ormanlık alanda yiyecek arayan yaban keçileri, dronla kayıt altına alındı.
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