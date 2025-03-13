Erzurum'da üzerine kaynar su dolu çaydanlık devrilen yaşlı adam yaralandı

Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan ise vücudunda sıcak suya bağlı derin yanıklar oluşan yaşlı hastayı yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü, cerrahi müdahale yapacaklarını bildirdi.

Mehmet Sait Özkan da başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü dile getirdi.

Özkan, olay sonrası babasının yanına gittiğinde şuurunun yerinde olmadığını belirterek, "Baktım babam yerde ve yanmış. Elini, yüzünü yıkadım, sonra babamın bacağının yandığını anladım. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk ettiler." diye konuştu.

Bardağa sıcak su koyduğu sırada başı dönen ve bu esnada üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yaralanan Özkan'ın bacaklarında 3. derece, sağ elinde hafif derecede yanıklar oluştu.

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