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        Atıcılıkta Avrupa üçüncüsü Rana'nın hedefi Mısır'da Türkiye'yi temsil etmek

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 3 yıl önce meraktan başladığı atıcılıkta Avrupa üçüncülüğü ile 2 Türkiye şampiyonluğuna kadar uzanan Rana Gözübüyük, dünya şampiyonasındaki barajları aşmak için yoğun çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:31 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:38
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        Atıcılıkta Avrupa üçüncüsü Rana'nın hedefi Mısır'da Türkiye'yi temsil etmek
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 3 yıl önce meraktan başladığı atıcılıkta Avrupa üçüncülüğü ile 2 Türkiye şampiyonluğuna kadar uzanan Rana Gözübüyük, dünya şampiyonasındaki barajları aşmak için yoğun çalışıyor.

        Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Gözübüyük, okulunda 3 yıl önce atıcılık branşıyla tanıştı.

        Silahlara ilgisinden dolayı bu sporu yapmak isteyen Gözübüyük, aynı zamanda lisenin müdür yardımcısı da olan antrenör Burak Çağlar ve Zeynep Çağlar ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün poligonunda eğitimlere başladı.

        Mersin'de 2023 ve 2024'te yıldızlar kategorisinde katıldığı yarışlarda Türkiye şampiyonlukları elde eden milli sporcu Gözübüyük, 11 Şubat'ta Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen Havalı Silahlar 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasına katıldı.

        Burada 16 yaş altı kategoride bireysel olarak 10 metre havalı tüfek gençler kategorisindeki başarısıyla Cumhuriyet tarihinde bu branşta ilk madalyayı kazanan Gözübüyük, 13 Şubat'ta da 18 yaş altı takım kategorilerinde ikinci bronz madalyasını aldı.

        Gözübüyük, kasım ayında Mısır'da düzenlenecek dünya şampiyonası için yoğun çalışıyor.

        - "Tüfekleri, mermileri merak ediyordum"

        Mili sporcu Gözübüyük, AA muhabirine, atıcılığa başladığında Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları hiç beklemediğini söyledi.

        Başarılarını hocası Burak Çağlar sayesinde elde ettiğini anlatan Gözübüyük, "Atıcılıkla ilgili silahları görünce yapabileceğimi düşündüm. Tüfekleri, mermileri merak ediyordum, bu spora öyle başladım." dedi.

        Gözübüyük, yeni başarılara imza atmak için yoğun çalıştığını dile getirdi.

        Atıcılığı tüm kızlara tavsiye eden Gözübüyük, şunları kaydetti:

        "Avrupa şampiyonasında üçüncülük beklemiyordum, kafamdaki puanı atıp gelecektim ama oradaki puanım Avrupa şampiyonasında derece yapabilecek bir puanmış, onu öğrendim. Hedefim bu yıl Mısır'daki dünya şampiyonasına katılmak ve ülkemin bayrağını en iyi şekilde temsil etmek. Çevremde bu sporu çok fazla bilmedikleri için ilerleyeceğimi düşünmediler, başarı gösterip ilerlediğimde çevrem bu sporu biraz daha tanımış oldu."

        - "Tüfek kadın branşında Cumhuriyet tarihinde ilk madalya"

        Türkiye Atıcılık Federasyonu Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı ve antrenör Burak Çağlar da havalı atıcılık branşının, 4,5 milimlik mermilerle 10 metre uzaklıktaki hedefe atılarak yapıldığını anlattı.

        Gençler kategorisindeki Rana'yı yakında büyükler kategorisine aktarmayı düşündüklerini işaret eden Çağlar, "Türkiye şampiyonu Rana, yaş grubunda en iyi sporculardan birisi. Rana, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonasında 2 bronz madalya alarak bize gurur verdi. Rana'nın 11 Şubat'ta Estonya'daki kazandığı madalya, tüfek kadın branşında Cumhuriyet tarihinde uluslararası müsabakalarda aldığımız ilk madalya." şeklinde konuştu.

        Çağlar, haftada 6 gün ortalama 3 saat çalıştıkları Gözübüyük'ün günlük 200-300 tetik düşürdüğünü dile getirdi.

        Gözübüyük'ü kasım ayında Mısır'da düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırladıklarını aktaran Çağlar, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İnşallah oradan güzel derece ve skorla döneriz. İlk hedefimiz dünya şampiyonasına katılmasını sağlamak, bunun için önce Türkiye'deki baraj puanlarını atması gerekiyor. Rana'yı birkaç yıl içinde dünyanın tanınan sporcularından birisi yapmaya çalışıyoruz."

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        Galeri

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