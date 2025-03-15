AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Erzurum'da iftar programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz kongrede bana tevdi ettiği Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı görevi benim için çalışma ve siyaset hayatımın en önemli kavşak noktalarından birisi." dedi.

Zorlu, Büyükşehir Belediyesine ait bir sosyal tesiste düzenlenen Erzurum Sivil Topluk Kuruluşlarının Temsilcileri İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, Erzurum'da bugün çok güzel ve keyifli bir gün geçirdiğini, partisinin kentteki teşkilatlanmasını beğendiğini söyledi.

- "Türkiye'nin Türk dünyasındaki konumu ve önemi, her geçen gün artmaya devam ediyor"

Kendisine verilen görevin öneminden ve Türk dünyasının büyüklüğünden bahseden Zorlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz kongrede bana tevdi ettiği Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı Genel Başkan Yardımcılığı görevi benim için çalışma ve siyaset hayatımın en önemli kavşak noktalarından birisi. Çünkü uzun yıllarını Türk dünyasına adamış, bu toprakları karış karış dolaşmış, muhabirlikle başlayıp yorumculuğa ve köşe yazarlığına kadar her pozisyonda bu alanla ilgilenmiş bir kardeşinizim. Cumhurbaşkanımız da partimiz de ilk defa böyle bir başkanlığın tesisini sağlayarak bana bu önemli sorumluluğu yükledi. Bunun bir anlamı var çünkü Türkiye'nin Türk dünyasındaki konumu ve önemi, her geçen gün artmaya devam ediyor. Türk dünyasının da bütün dünya içerisindeki yeri ve önemi artmaya devam ediyor. 4,5 milyon kilometrekare toprak parçası, 4 trilyon dolardan fazla gayrisafi hasılaya sahip ülkeler topluluğundan bahsediyoruz, nüfusu 200 milyonun üzerinde."

Tüm Türk dünyasının bir araya getirildiğinden bahseden Zorlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleşen 2021'deki toplantıda da teşkilatın adı Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşmüştür. Bunun ne kadar önemli olduğunu buradaki büyüklerimiz, yıllar önce bunu hayal eden insanlar, bu iş gerçekleştiğinde nasıl ve ne zorluklardan geçerek bugünlere gelindiğini çok iyi biliyorlar. İnşallah bu başkanlığımızla birlikte bürokrasimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla ve ilgili devletlerde bu iş birliğini artıracak yeni bir mekanizmayı AK Partimiz bünyesinde kuruyoruz."