Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Narman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

        Erzurum'un Narman ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL

        Erzurum'un Narman ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, törenle kutlandı.

        İlçedeki kent meydanında düzenlenen törene, Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Adem Kınalı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Törende, şiirler okundu, oyunlar oynandı, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi ve cirit atları gösteri yaptı.

        İlçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği tören, tören geçişiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Erzurum'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi
        Erzurum'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi
        Erzurum ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dö...
        Erzurum ve çevre illerde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dö...
        Erzurum'da devrilen minibüsteki 2 kişi ağır yaralandı
        Erzurum'da devrilen minibüsteki 2 kişi ağır yaralandı
        Menfeze gizlenen uyuşturucuyu 'Kayzer' buldu
        Menfeze gizlenen uyuşturucuyu 'Kayzer' buldu
        Erzurum'da menfezde saklanan 6 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Erzurum'da menfezde saklanan 6 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, ayakkabı boyacıları ve tamircilerle iftarda...
        Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, ayakkabı boyacıları ve tamircilerle iftarda...