Narman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
Erzurum'un Narman ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, törenle kutlandı.
Erzurum'un Narman ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, törenle kutlandı.
İlçedeki kent meydanında düzenlenen törene, Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Adem Kınalı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Törende, şiirler okundu, oyunlar oynandı, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi ve cirit atları gösteri yaptı.
İlçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği tören, tören geçişiyle sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.