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        Erzurum'da otomobilin çarptığı tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

        Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilki, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:50 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:58
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        Erzurum'da otomobilin çarptığı tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
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        Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilki, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.

        Erzurum-Pasinler kara yolunda 4 gün önce otomobilin çarpması sonucu yerde yaralı bulunan ve vatandaşlarca Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirilen tilki, veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından tedavi edildi.

        Sağlığına kavuşturulan tilki, DKMP ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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