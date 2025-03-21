Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan stat açıklaması:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın kulüp başkanı Ahmet Dal, takımın maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'nun zemininin hibrit çime dönüştürülmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Başkan Dal, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, mavi-beyazlı takımın ligin geride kalan 30 haftasında 15 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik alarak 51 puanla üçüncü sırada yer aldığını hatırlattı.

Erzurum'a yeni bir stat yapılması noktasında girişimlerinin devam ettiğini bildiren Dal, şöyle konuştu:

"Mevcut stadın zemini için de bir takım çalışmalar yapılmaya çalışılıyor. İnşallah mayıs ayının ikinci haftasında takımımız sahadan çıkar çıkmaz zeminin komple kaldırılıp hibrit çime döndürülmesi için girişimlerde bulunduk. Taraftarımız, 'Cumhurbaşkanımızdan yeni bir stat sözü almıştık' diyebilirler ama bunun yapımı minimum 2-3 yıl sürer. Bu sürede takımımız maçlarını bu statta oynayacak. Dolayısıyla şu anki stadın zemini çok önemli. Çünkü sadece saha içinde mücadele ederken dışında da birileri kulübün, şehrin aleyhine algı yapmasına sebep oluyor. 'Zeminleri kötü' diyorlar. Süper Lig'de bile birçok kulübün zeminleri çok kötü durumda. 1. Lig'de de aynı sadece Erzurumspor'un değil."

Dal, yeni stat çalışmalarına bir an önce başlanılması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın bir sözü var ve bu sözün ardından Bakanlık yetkilileri ve biz aynı zamanda Atatürk Üniversitesi de bu işin içinde. Bir an önce projenin yapılması ve temelinin atılması çünkü Erzurum'da bir hafta demek belki bir sezon demek. Bir hafta geç başlarsak belki bir sezon kaybederiz. Bir an önce söz verilmişken stat noktasında adım atılması en büyük beklentimiz. Erzurum'un ve taraftarımızın beklentisine uygun, tekrar stat sorunu yaşamayacağımız yer olsun istiyoruz. Yaşayan bir stat planlanıyor. Sadece maç değil haftanın her günü spor tesisleriyle, kafeteryalarıyla şehrin ekonomisine de katkı sağlayan bir yer planlanıyor."