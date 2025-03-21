Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan stat açıklaması:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın kulüp başkanı Ahmet Dal, takımın maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'nun zemininin hibrit çime dönüştürülmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 02:52 Güncelleme: 21.03.2025 - 03:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan stat açıklaması:
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın kulüp başkanı Ahmet Dal, takımın maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'nun zemininin hibrit çime dönüştürülmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

        Başkan Dal, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, mavi-beyazlı takımın ligin geride kalan 30 haftasında 15 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik alarak 51 puanla üçüncü sırada yer aldığını hatırlattı.

        Erzurum'a yeni bir stat yapılması noktasında girişimlerinin devam ettiğini bildiren Dal, şöyle konuştu:

        "Mevcut stadın zemini için de bir takım çalışmalar yapılmaya çalışılıyor. İnşallah mayıs ayının ikinci haftasında takımımız sahadan çıkar çıkmaz zeminin komple kaldırılıp hibrit çime döndürülmesi için girişimlerde bulunduk. Taraftarımız, 'Cumhurbaşkanımızdan yeni bir stat sözü almıştık' diyebilirler ama bunun yapımı minimum 2-3 yıl sürer. Bu sürede takımımız maçlarını bu statta oynayacak. Dolayısıyla şu anki stadın zemini çok önemli. Çünkü sadece saha içinde mücadele ederken dışında da birileri kulübün, şehrin aleyhine algı yapmasına sebep oluyor. 'Zeminleri kötü' diyorlar. Süper Lig'de bile birçok kulübün zeminleri çok kötü durumda. 1. Lig'de de aynı sadece Erzurumspor'un değil."

        Dal, yeni stat çalışmalarına bir an önce başlanılması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Cumhurbaşkanımızın bir sözü var ve bu sözün ardından Bakanlık yetkilileri ve biz aynı zamanda Atatürk Üniversitesi de bu işin içinde. Bir an önce projenin yapılması ve temelinin atılması çünkü Erzurum'da bir hafta demek belki bir sezon demek. Bir hafta geç başlarsak belki bir sezon kaybederiz. Bir an önce söz verilmişken stat noktasında adım atılması en büyük beklentimiz. Erzurum'un ve taraftarımızın beklentisine uygun, tekrar stat sorunu yaşamayacağımız yer olsun istiyoruz. Yaşayan bir stat planlanıyor. Sadece maç değil haftanın her günü spor tesisleriyle, kafeteryalarıyla şehrin ekonomisine de katkı sağlayan bir yer planlanıyor."

        Kalan 8 haftayı başarılı bir şekilde geçirmeyi planladıklarını anlatan Dal, şunları kaydetti:

        "Tadı damağımızda kaldı, iki defa Süper Lig'e çıktık ve çıkar çıkmaz düştük ama artık biz Süper Lig'de nasıl kalınır çok iyi biliyoruz. Allah nasip eder Süper Lig'e çıkarsak iki defa yaşatılan zulmü bir daha yaşamayacağız. Hedefimiz öncelikli olarak Erzurumspor'un ligde kalacağı puana kavuşmak ama tek hedefimiz demedim. Daha sade ekonomik maliyetli bir takım kurduk. Tabii ki biz şampiyonluk istemiyoruz değil en azından az bütçe harcayıp Süper Lig'e çıkarsanız borçsuz olarak rahat edersiniz. Başkan olarak benden çok Süper Lig'e çıkmak isteyen yoktur. Çok para harcayıp şampiyon olmak değil önemli olan rakiplere göre daha az para harcayıp ligde başarılı olmaktır. Kalan 8 haftayı da en başarılı şekilde tamamlayıp ligin sonunda taraftarımızın beklentisine uygun takımımızın geleceği en iyi gelmek istiyoruz. Bu şampiyonluksa şampiyonluk, play-off ise play off, Süper Lig'e çıkmaksa Süper Lig."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Trump: Ukrayna ile maden anlaşmasını imzalayacağız
        Trump: Ukrayna ile maden anlaşmasını imzalayacağız
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Aileler birbirine girdi: 9 yaralı, 5 gözaltı
        Aileler birbirine girdi: 9 yaralı, 5 gözaltı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da koruma altındaki kız çocukları "Çanakkale 57. Alay" müzikalini s...
        Erzurum'da koruma altındaki kız çocukları "Çanakkale 57. Alay" müzikalini s...
        Erzurum Şehir Hastanesi kalp ve girişimsel radyolojide ileri düzey cihazlar...
        Erzurum Şehir Hastanesi kalp ve girişimsel radyolojide ileri düzey cihazlar...
        Erzurum'da evde çıkan yangında Afganistanlı 2 kişi dumandan etkilendi
        Erzurum'da evde çıkan yangında Afganistanlı 2 kişi dumandan etkilendi
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da ölçül...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da ölçül...
        Doğudaki 8 ilde yaban hayvanları için 14 tondan fazla yem dağıtıldı
        Doğudaki 8 ilde yaban hayvanları için 14 tondan fazla yem dağıtıldı
        Erzurum'daki Ayazpaşa Camii'nde asırlardır hatimle teravih namazı kılınıyor
        Erzurum'daki Ayazpaşa Camii'nde asırlardır hatimle teravih namazı kılınıyor