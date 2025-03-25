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        SAK timleri sıkı eğitimlerle her şartta görev yapmaya hazırlanıyor

        TALHA KOCA - Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, aldıkları sıkı eğitimlerle her türlü şartta arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:16
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        SAK timleri sıkı eğitimlerle her şartta görev yapmaya hazırlanıyor
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        TALHA KOCA - Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, aldıkları sıkı eğitimlerle her türlü şartta arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

        Jandarma bünyesinde kentte 2020'de kurulan 6 kişilik SAK timi, o tarihten bu yana 24 saat esasıyla görevlerini sürdürüyor.

        Erzurum'un yanı sıra Artvin, Ardahan ve Kars'ta da görev alan tim, en fazla 40 metreye kadar dalış yapabiliyor.

        Kurulduğu yıldan itibaren yaklaşık 150 saat su altında arama kurtarma ve eğitim faaliyeti icra eden SAK timi, her yıl gerçek görev şartlarını yansıtan senaryolu eğitimlerden geçiyor.

        Eğitimlerinde kentteki göl, akarsu ve havuzlardan yararlanan tim, alanlarının ağır iş sınıfı olmasından dolayı haftalık 9 saat kondisyon ve spor antrenmanı da yapıyor.

        SAK Timi Komutanı Kıdemli Astsubay Üstçavuş Erdinç Doğan, AA muhabirine, diğer birliklerle ve bazı kurumlarla ortak çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Doğan, her türlü şartta görev aldıklarını belirterek, "Timimiz, sorumluluk alanımızdaki sularda kaybolan, kazaya uğrayan ve yardım talebinde bulunanlara karşı, sel, su baskınları ile afet ve kazalarda arama kurtarma faaliyeti icra ediyor." dedi.

        - "Yılda iki kez buz altı ve irtifa dalış eğitimi yapıyoruz"

        Her hafta planlı dalış eğitimi yaptıklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

        "Yıl içerisinde dört kez derin dalış ve akarsularda arama kurtarma, iki kez de buz altı ve irtifa dalış eğitimi yapıyoruz. Bu eğitimleri yaparken bölgemizdeki göl, akarsu ve havuzlardan yararlanıyoruz. Son 5 yılda 27 arama kurtarma faaliyeti icra ettik. Bu faaliyetlerde 17 kayıp şahsa, iki araca, iki silaha ve adli delile ulaştık. SAK timinde görevli personel, kurbağa adam cankurtaran dalış amirliği, olay yeri dalış, bot operatörlüğü ve ilk yardım gibi birçok kursta eğitim görüyor."

        Doğan, çoğunlukla gerçek görev şartlarını yansıtan senaryolu eğitimler yaptıklarını ifade ederek, "Diğer timlerden farklı olarak yaklaşık 2 bin metre irtifada olduğumuz için sık sık irtifa dalışı ile soğuk havadan dolayı buz altı dalışı, kısıtlı görüşler ve karanlık sularda dalış eğitimi icra ediyoruz." diye konuştu.

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