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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 19:16 Güncelleme: 25.03.2025 - 19:16
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bakan Bayraktar, kentteki temasları kapsamında Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

        Vali Mustafa Çiftçi ve il protokolü tarafından kapıda karşılanan Bayraktar'a çiçek takdim edildi.

        Şeref defterini imzalayan Bayraktar, daha sonra Vali Çiftçi'den makamında kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bakan Bayraktar, ikindi namazında Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Darülfunun Camisinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen “çocuklarla cami şenliği” etkinliğine katıldı.

        Etkinlikte Bakan Bayraktar, çocuklara, pamuk şeker ve çeşitli hediyeler verdi.

        Daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bayraktar, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le bir süre görüştü.

        Bayraktar, son olarak AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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